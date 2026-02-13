Сейм Польщі проголосував за амністію для поляків, які воюють за Україну

Сейм Польщі прийняв закон, який звільняє від відповідальності поляків, які воюють на боці України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polskie Radio 24.

Рішення було прийнято майже одноголосно. 406 депутатів проголосували за проєкт, 19 утрималися, а четверо, серед яких члени "Конфедерації польської корони" Гжегожа Брауна та один депутат від "Права і справедливості", виступили проти.

Закон встановлює амністію для осіб, які воюють на боці України у війні з Росією. Крім того, в рамках поправок також було прийнято амністію на випадок, якщо якийсь поляк вже був засуджений.

Боротьба на боці іноземної держави без дозволу Міністерства оборони в Польщі наразі карається тюремним ув'язненням від трьох місяців до п'яти років.

Завдяки цьому закону добровольцям з Польщі, які поїхали воювати на боці України, "прощаються і забуваються злочини та правопорушення", що полягають у службі в іноземній армії та вербуванні до Збройних сил України громадян Польщі або іноземців, які перебувають на території Республіки Польща, випливає з положень закону.

Період амністії починається з 6 квітня 2014 року. Незрозуміло, скільки саме поляків воювали або продовжують воювати на боці України.

Влітку позаминулого року повідомляли, що від початку повномасштабного російського вторгнення проти України канцелярія президента Чехії ухвалила чотири прохання про помилування чеських громадян, які служили в українських збройних силах.

У Празі позаторік розглядали справу колишнього військовослужбовця Філіпа Сімана, якого засудили до семи років ув’язнення за мародерство. Водночас суд виправдав Сімана саме за статтею про службу в ЗСУ.