Президент Польши подписал закон об амнистии для поляков, воюющих в Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал законопроект об освобождении от ответственности поляков, воюющих в рядах Сил обороны Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польское агентство PAP.

Законодательство Польши формально запрещает гражданам служить в армии иностранного государства без предварительного согласия властей. За нарушение этой нормы предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы от трех месяцев до пяти лет.

Изменения, предложенные Сеймом и теперь одобренные президентом, предусматривают освобождение от ответственности тех лиц, которые присоединились к украинской армии с 6 апреля 2014 года до даты вступления закона в силу.

Амнистия носит избирательный характер – например, она распространяется только на совершение конкретных преступлений и правонарушений в связи с войной России против Украины и не распространяется на наемную военную службу, которая запрещена международным правом.

Новые правила требуют от лиц, проходящих службу в Вооруженных силах Украины, подать письменную декларацию в польское Министерство обороны о дате и месте поступления на службу и ее прекращения.

Депутаты центристской "Гражданской платформы", разработавшие законопроект, в своем обосновании подчеркнули, что эти положения не поощряют граждан Польши к участию в борьбе Украины против российской агрессии, а также не вводят никаких льгот в этом отношении. Вместо этого изменения лишь гарантируют, что эти лица не будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, в феврале за законопроект об амнистии для тех, кто воюет на стороне Украины, проголосовал польский Сейм.

А летом 2024 года сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения против Украины канцелярия президента Чехии удовлетворила четыре прошения о помиловании чешских граждан, служивших в украинских вооруженных силах.