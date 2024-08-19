У Чехії з 2022 року помилували чотирьох добровольців, які воювали в ЗСУ без дозволу

Від початку повномасштабного російського вторгнення проти України канцелярія президента Чехії ухвалила чотири прохання про помилування чеських громадян, які служили в українських збройних силах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Дві заяви про помилування через участь в іноземних збройних силах отримав чинний президент Чехії Петр Павел, решту дві – його попередник Мілош Земан.

Три справи завершилися тим, що поліція відклала порушені справи, а четверту президент Петр Павел передав до Міністерства юстиції для подальшого розгляду.

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"Наразі канцелярія президента республіки не веде жодного запиту про аболіцію у зв'язку з участю чеських громадян у бойових діях в Україні", – додав Празький град, канцелярія президента Чехії.

Згідно з Кримінальним кодексом Чехії, служба в іноземних збройних силах без згоди президента є кримінальним злочином і карається ув’язненням на строк до п’яти років.

Чеські добровольці, які після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вирушили воювати на боці ЗСУ без попереднього схвалення президента Чехії, можуть подати прохання про помилування (аболіцію).

У Празі нещодавно розглядали справу колишнього військовослужбовця Філіпа Сімана, якого засудили до семи років ув’язнення за мародерство. Водночас суд виправдав Сімана саме за статтею про службу в ЗСУ.