У Чехії з 2022 року помилували чотирьох добровольців, які воювали в ЗСУ без дозволу
Від початку повномасштабного російського вторгнення проти України канцелярія президента Чехії ухвалила чотири прохання про помилування чеських громадян, які служили в українських збройних силах.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.
Дві заяви про помилування через участь в іноземних збройних силах отримав чинний президент Чехії Петр Павел, решту дві – його попередник Мілош Земан.
Три справи завершилися тим, що поліція відклала порушені справи, а четверту президент Петр Павел передав до Міністерства юстиції для подальшого розгляду.
"Наразі канцелярія президента республіки не веде жодного запиту про аболіцію у зв'язку з участю чеських громадян у бойових діях в Україні", – додав Празький град, канцелярія президента Чехії.
Згідно з Кримінальним кодексом Чехії, служба в іноземних збройних силах без згоди президента є кримінальним злочином і карається ув’язненням на строк до п’яти років.
Чеські добровольці, які після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вирушили воювати на боці ЗСУ без попереднього схвалення президента Чехії, можуть подати прохання про помилування (аболіцію).
У Празі нещодавно розглядали справу колишнього військовослужбовця Філіпа Сімана, якого засудили до семи років ув’язнення за мародерство. Водночас суд виправдав Сімана саме за статтею про службу в ЗСУ.