Орбан за два тижні до виборів попросив угорців об’єднатись проти "вимог Зеленського"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за два тижні до парламентських виборів виступив із закликом до угорців підтримати національну петицію, яка "відкидає вимоги президента Зеленського".

Про це повідомляє "Європейська правда".

На адресу тих, хто є в угорській урядовій базі, почали розсилати лист від Віктора Орбана, який стверджує, що сьогодні "президент Зеленський та брюссельські бюрократи діють більш жорстоко, ніж будь-коли".

"Україна хоче назавжди відрізати Угорщину від російської нафти та газу, які нам легко та дешево доступні. Якщо воля президента Зеленського переможе, то не буде захищених цін на заправках, не буде знижених цін на комунальні послуги з рахунків за газ та електроенергію, і знову почнеться інфляція воєнного часу", – сказано у листі.

Тож Орбан заявляє, що угорці повинні "об'єднатися проти війни" та "проти вимог президента Зеленського".

"Ми вже якось разом захищали Угорщину від загроз. Зробімо це знову! Національна петиція – це звернення до президента Зеленського. Заповніть її самостійно! Давайте разом захистимо Угорщину!" – йдеться у листі Орбана.

Ще в січні в уряді Угорщини показали текст петиції, яку розіслали виборцям, щоб вони могли сказати своє "ні" фінансовій підтримці України з боку ЄС у найближчі роки.

На петиції зображений президент Зеленський із простягнутою рукою, а поруч із ним глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер нібито заохочують наповнити долоню українського президента.

Петиція пропонує поставити галочку навпроти трьох позицій: "Я кажу "ні" подальшому фінансуванню російсько-української війни!", "Я кажу "ні" тому, щоб ми платили за функціонування української держави протягом наступних 10 років!", "Я кажу "ні" підвищенню комунальних тарифів через війну!".

Політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан 28 березня повідомив, нібито понад 1 800 000 угорців вже підписали цю петицію.

"Уряд Угорщини регулярно запитує думку громадян, забезпечуючи таким чином суспільне схвалення важливих рішень – і все більше угорців беруть участь у цих консультаціях. Якщо ви ще цього не зробили, заповніть Національну петицію! Об’єднаймося проти війни!" – написав Балаж Орбан.

