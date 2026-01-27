В Орбана показали текст антиукраїнської петиції, яку розішлють перед виборами

В уряді Угорщини показали текст петиції, яку найближчим часом розішлють виборцям, щоб вони могли сказати своє "ні" фінансовій підтримці України з боку ЄС у найближчі роки.

Петицію було представлено у соцмережах угорського уряду, повідомляє "Європейська правда".

16 січня Віктор Орбан оголосив про крок для очевидної мобілізації своїх виборців, який полягає у тому, щоб ті могли виступити проти фінансування України Європейським Союзом. Тепер уряд представив петицію, яку збирається розіслати.

На петиції зображений президент України Володимир Зеленський із простягнутою рукою, а поруч із ним глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер нібито заохочують наповнити долоню українського президента.

Текст петиції стверджує, що Україну збираються прийняти в Європейський Союз протягом наступних чотирьох років і як члену ЄС Євросоюз нібито виплатить їй 800 мільярдів доларів.

"Брюссель також готується не тільки постачати зброю. У Брюсселі вирішили вступити у війну на боці України. Урсула фон дер Ляєн каже, що "Європа повинна воювати!". А витрати на війну будуть оплачувати європейці, серед яких і ми, угорці. Брюссель приховує від європейців очевидний факт, що Україна ніколи не поверне сотні мільярдів євро допомоги. Брюссельські бюрократи готуються забрати у європейців і у нас, угорців, сотні мільярдів, обіцяних Україні", – йдеться у тексті петиції.

Там також сказано, що в угорців заберуть 13-ту та 14-ту пенсії, для них підвищать податки і скасують зниження комунальних тарифів, "а гроші відвезуть до України".

Далі петиція пропонує поставити галочку навпроти трьох позицій: "Я кажу "ні" подальшому фінансуванню російсько-української війни!", "Я кажу "ні" тому, щоб ми платили за функціонування української держави протягом наступних 10 років!", "Я кажу "ні" підвищенню комунальних тарифів через війну!".

Бланк петиції можна буде повернути безкоштовно до 23 березня 2026 року. Зазначимо, що менш ніж за місяць після цієї дати, 12 квітня, в Угорщині пройдуть парламентські вибори, на яких партія Віктора Орбана вперше за десятиліття ризикує програти.

Нагадаємо, 27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

Минулого тижня Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на потиличник".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана загрозою для угорського народу.