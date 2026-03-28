За две недели до выборов Орбан призвал венгров объединиться против "требований Зеленского"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за две недели до парламентских выборов призвал венгров поддержать национальную петицию, которая "отвергает требования президента Зеленского".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В адрес тех, кто числится в венгерской правительственной базе, начали рассылать письмо от Виктора Орбана, в котором утверждается, что сегодня "президент Зеленский и брюссельские бюрократы действуют более жестоко, чем когда-либо".

"Украина хочет навсегда отрезать Венгрию от российской нефти и газа, которые нам легко и дешево доступны. Если воля президента Зеленского возобладает, то не будет защищенных цен на заправках, не будет сниженных цен на коммунальные услуги в счетах за газ и электроэнергию, и снова начнется инфляция военного времени", – говорится в письме.

Поэтому Орбан заявляет, что венгры должны "объединиться против войны" и "против требований президента Зеленского".

"Мы уже как-то вместе защищали Венгрию от угроз. Давайте сделаем это снова! Национальная петиция – это обращение к президенту Зеленскому. Заполните ее самостоятельно! Давайте вместе защитим Венгрию!" – говорится в письме Орбана.

Еще в январе в правительстве Венгрии показали текст петиции, которую разослали избирателям, чтобы они могли сказать свое "нет" финансовой поддержке Украины со стороны ЕС в ближайшие годы.

На петиции изображен президент Зеленский с протянутой рукой, а рядом с ним глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер якобы поощряют наполнить ладонь украинского президента.

Петиция предлагает поставить галочку напротив трех пунктов: "Я говорю "нет" дальнейшему финансированию российско-украинской войны!", "Я говорю "нет" тому, чтобы мы платили за функционирование украинского государства в течение следующих 10 лет!", "Я говорю "нет" повышению коммунальных тарифов из-за войны!".

Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан 28 марта сообщил, что якобы более 1 800 000 венгров уже подписали эту петицию.

"Правительство Венгрии регулярно спрашивает мнение граждан, обеспечивая таким образом общественное одобрение важных решений – и все больше венгров участвуют в этих консультациях. Если вы еще этого не сделали, заполните Национальную петицию! Объединимся против войны!" – написал Балаж Орбан.

