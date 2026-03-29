В Орбана оприлюднили допит айтівця "Тиси", який нібито зізнався у вербуванні Україною 

Уряд Угорщини оприлюднив відеофрагмент з допиту колишнього IT-фахівця опозиційної партії "Тиса" та заявив, що допитаний зізнався у спробі вербування Україною, хоча цього не було на записі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє 24hu.

На урядовому каналі в YouTube з’явилося майже годинне відео з допитом колишнього айтівця "Тиси".

19-річний чоловік, якого назвали Гундальфом, зізнається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він "глибоко співчував" цивільним жителям, а тому приєднався до спільноти фахівців, які запобігали російським кібератакам на українські ІТ-системи. Він додав, що перестав брати в цьому участь після того, як ці дії "радикалізувались" і нібито могли бути спрямованими не проти російських цілей, які опосередковано зашкодили б Угорщині.

На запитання про те, чи має Гундальф закордонні зв’язки, він відповів, що навчається на інженера з інформаційної безпеки в естонському Центрі кібербезпеки, акредитованому НАТО.

Чоловік також пригадує, що був на естонському посольстві в Будапешті, де розмовляв з кимось, але не може пригадати, з ким саме.

Наступна частина відео знята пізніше, про що свідчить одяг допитуваного. Він заявляє, що після останньої розмови зі слідчим "багато над чим замислився" і припускає, що, ймовірно, зіштовхнувся зі спробою вербування.

На цьому тлі він пригадує свій візит до Києва в 2023 році, здійснений у волонтерських цілях, де для членів IT-спільноти організували зустріч.

Контактною особою був чоловік, який представився як Давидов. За словами айтівця, він виглядав як "стереотипний ганстер". Давидов запропонував їм стати членами команди для допомоги Україні в боротьбі з кібератаками. Гундальф припустив, що він "хотів кудись втягнути" учасників зустрічі.

Після публікації відео допиту прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ексайтівець "Тиси" зізнався у тому, що його завербували українці.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав це організованою операцією спецслужб, спрямованою проти його партії.

"Історію 19-річного юнака, який брав участь у навчанні з кібербезпеки, акредитованому НАТО, у зв’язку з чим також побував у Естонії, країні-члені НАТО. З’ясовується, що навіть якщо проти нього й були спроби вербування, він їх відхилив", – написав він.

Нагадаємо, цього тижня Орбан звинуватив Україну в "інфільтрації шпигунів" у команду опозиційної партії "Тиса" та вимагав "забрати їх додому".

