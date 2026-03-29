В правительстве Венгрии обнародовали допрос ИТ-специалиста "Тиса", который якобы признался в вербовке Украиной

Правительство Венгрии обнародовало видеофрагмент с допроса бывшего IT-специалиста оппозиционной партии "Тиса" и заявило, что допрашиваемый признался в попытке вербовки Украиной, хотя на записи этого не было.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает 24hu.

На правительственном канале в YouTube появилось почти часовое видео с допросом бывшего IT-специалиста "Тисы".

19-летний мужчина, которого назвали Гундальфом, признается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он "глубоко сочувствовал" гражданским жителям, а потому присоединился к сообществу специалистов, которые предотвращали российские кибератаки на украинские ИТ-системы. Он добавил, что перестал участвовать в этом после того, как эти действия "радикализировались" и якобы могли быть направлены не против российских целей, что опосредованно нанесло бы ущерб Венгрии.

На вопрос о том, имеет ли Гундальф зарубежные связи, он ответил, что учится на инженера по информационной безопасности в эстонском Центре кибербезопасности, аккредитованном НАТО.

Мужчина также вспоминает, что был в эстонском посольстве в Будапеште, где разговаривал с кем-то, но не может вспомнить, с кем именно.

Следующая часть видео снята позже, о чем свидетельствует одежда допрашиваемого. Он заявляет, что после последнего разговора со следователем "многое обдумал" и предполагает, что, вероятно, столкнулся с попыткой вербовки.

На этом фоне он вспоминает свой визит в Киев в 2023 году, осуществленный в волонтерских целях, где для членов IT-сообщества организовали встречу.

Контактным лицом был мужчина, представившийся как Давыдов. По словам IT-специалиста, он выглядел как "стереотипный гангстер". Давыдов предложил им стать членами команды для помощи Украине в борьбе с кибератаками. Гундальф предположил, что он "хотел куда-то втянуть" участников встречи.

После публикации видео допроса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экс-член "Тисы" признался в том, что его завербовали украинцы.

Лидер "Тисы" Петер Мадяр назвал это организованной операцией спецслужб, направленной против его партии.

"История 19-летнего юноши, который участвовал в обучении по кибербезопасности, аккредитованном НАТО, в связи с чем также побывал в Эстонии, стране-члене НАТО. Выясняется, что даже если против него и были попытки вербовки, он их отклонил", – написал он.

Напомним, на этой неделе Орбан обвинил Украину в "инфильтрации шпионов" в ряды оппозиционной партии "Тиса" и потребовал "забрать их домой".

