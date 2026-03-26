Орбан вимагає від України "забрати своїх шпигунів додому"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в "інфільтрації шпигунів" у команду опозиційної партії "Тиса" та вимагає "забрати їх додому".

Як повідомляє Telex, із такими заявами він виступив 26 березня, пише "Європейська правда".

В опублікованому у четвер відеозверненні у Facebook Орбан озвучив вимогу до України "забрати шпигунів", нібито інфільтрованих у команду опозиційної сили, що стала ключовим суперником "Фідес" Віктора Орбана.

"Закликаю президента Зеленського негайно наказати своїм агентам їхати додому і поважати волю угорського народу", – заявив Віктор Орбан.

Він стверджує, що Україна буцімто "активувала своїх агентів у політичних колах Угорщини" через наближення виборів, та сказав про "українських шпигунів і проплачених Україною ІТ-фахівців", нібито пов’язаних з партією "Тиса".

Орбан також заявив, що це, мовляв, виняткові для Угорщини вибори за рівнем втручання іноземних спецслужб.

"Угорські органи постійно працюють над перешкоджанням зовнішньому втручанню і роблять усе можливе, щоб угорці могли проголосувати за своє майбутнє без зовнішніх маніпуляцій", – сказав угорський прем’єр.

Перед цим у доповіді Національного безпекового комітету заявили, що двоє ІТ-фахівців, які раніше співпрацювали з "Тисою", нібито мали зв’язки з Україною і кілька разів відвідували посольство України у Будапешті.

З пояснень у доповіді випливає, що ці двоє осіб, згадуваних за ініціалами HD та MT, опинились у фокусі уваги через чиєсь повідомлення, що вони нібито планують придбати обладнання, яке може використовуватись для сексуальної експлуатації дітей онлайн.

Після того до них прийшли з обшуками, вилучили носії інформації і "обладнання військового характеру, яке виробляли чи яким володіли без дозволу". У процесі цього розслідування нібито знайшли докази контактів з Україною та спецслужбою якоїсь держави ЄС. Про одного з двох пишуть, що він має подвійне громадянство Угорщини та Британії.

Паралельно команда Віктора Орбана і провладні інформаційні ресурси розкручують ще одну історію про нібито "шпигунство" з боку опозиційного жуналіста-розслідувача Саболча Пані, справа дійшла до офіційної скарги.

Детально про події останніх днів в Угорщині, що додатково збільшили шанси опозиції на виборах 12 квітня – у статті "Шпигунський" скандал та найбрудніші вибори: як Орбан і Росія хочуть зберегти владу в Угорщині








