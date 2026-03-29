Польща продовжила контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою

Польща продовжила тимчасовий контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною ще на пів року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Польща запровадила тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою у липні минулого року через загрозу нелегальної міграції.

Поті його було продовжено на два місяці, з 6 серпня до 4 жовтня 2025 року. Після цього Польща ще раз поновила дію прикордонного контролю, але вже на 6 місяців, до 4 квітня 2026 року.

Під час перевірок прикордонники за підтримки поліції та солдатів територіальної оборони можуть зупиняти окремі транспортні засоби для огляду. Заходи контролю проводяться приблизно у 50 пунктах на кордоні з Німеччиною та у 13 пунктах на кордоні з Литвою.

Згідно з Шенгенським кодексом про кордони, держава-член може відновити прикордонний контроль на внутрішніх кордонах на термін до шести місяців у разі передбачуваної серйозної загрози громадському порядку або внутрішній безпеці.

Якщо така серйозна загроза триває більше як пів року, країна може продовжити контроль на додаткові періоди, що не перевищують шести місяців кожен, але максимум на два роки.

На початку березня Польща ще на три місяці продовжила дію рішення про "буферну зону" у прикордонні з Білоруссю, встановлену для посиленого безпекового контролю.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів.