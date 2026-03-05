Польща продовжила дію "буферної зони" у прикордонні з Білоруссю

Польща ще на три місяці продовжила дію рішення про "буферну зону" у прикордонні з Білоруссю, встановлену для посиленого безпекового контролю.

Про це заявили в МВС Польщі 5 березня, пише "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило про продовження на 3 місяці дії буферної зони уздовж польсько-білоруського кордону, пояснюючи це триваючим міграційним тиском і необхідністю протидіяти контрабанді. З новим продовженням, рішення діє до 6 червня 2026 року.

"Буферна зона дозволяє ефективніше протидіяти спробам нелегального перетину кордону… Ми з радістю відзначаємо зниження міграційного тиску, але ще не вважаємо це сталою тенденцією, тож продовжимо використовувати усі засоби, які досі допомагали нам зупиняти нелегальну міграцію на цьому маршруті", – зазначили у відомстві.

За період з 5 грудня 2025 року польські прикордонники зафіксували понад 280 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі, що на 80% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Так звана буферна зона, запроваджена з червня 2024 року, охоплює прикордонну ділянку протяжністю близько 78 км. На ділянці довжиною 59 км заборонена зона охоплює смугу шириною 200 метрів від держкордону, на ділянці довжиною 15 км у межах природних заповідників її ширина становить 2 км, а на 4-кілометровій ділянці, яку визначили особливо ризиковою – чотири кілометри.

Дію рішення переглядають кожні 90 днів.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. Будівництво почали невдовзі після виникнення цього маршруту за сприяння білоруської влади влітку 2021 року.