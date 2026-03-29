Польша продлила пограничный контроль на границах с Германией и Литвой

Польша продлила временный пограничный контроль на границах с Литвой и Германией ещё на полгода.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Польша ввела временный контроль на границах с Германией и Литвой в июле прошлого года из-за угрозы нелегальной миграции.

Затем он был продлен на два месяца, с 6 августа до 4 октября 2025 года. После этого Польша еще раз продлила действие пограничного контроля, но уже на 6 месяцев, до 4 апреля 2026 года.

Во время проверок пограничники при поддержке полиции и солдат территориальной обороны могут останавливать отдельные транспортные средства для досмотра. Меры контроля проводятся примерно в 50 пунктах на границе с Германией и в 13 пунктах на границе с Литвой.

Согласно Шенгенскому кодексу о границах, государство-член может возобновить пограничный контроль на внутренних границах на срок до шести месяцев в случае предполагаемой серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности.

Если такая серьезная угроза длится более полугода, страна может продлить контроль на дополнительные периоды, не превышающие шести месяцев каждый, но максимум на два года.

В начале марта Польша еще на три месяца продлила действие решения о "буферной зоне" на границе с Беларусью, установленной для усиленного контроля безопасности.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов.