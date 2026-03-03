Укр Рус Eng

Сійярто звинуватив Зеленського у "замаху на Угорщину"

Новини — Вівторок, 3 березня 2026, 10:49 — Іванна Костіна

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що відсутність транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є замахом на Угорщину, який чинить президент Володимир Зеленський.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Magyar Nemzet.

Сійярто став нарікати на загрози для морської торгівлі у зв’язку з війною на Близькому Сході.

"Ось чому для нас важливо, щоб ми мали старий, добре функціонуючий, надійний, недорогий нафтопровід з високою пропускною здатністю, який здатний повністю забезпечувати нас, це нафтопровід "Дружба", – заявив він.

Він повторив, що нафта не надходить до Угорщини через трубопровід "Дружба" з політичних причин.

"І ця політична причина полягає в тому, що президент Зеленський, президент України, не дозволяє відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба" через рішення, прийняте за рішенням осі Брюссель-Берлін-Київ, яке було узгоджене з партією "Тиса". Це замах на Угорщину, який вчиняє президент Зеленський, і в цьому замаху партія "Тиса" є спільником президента Зеленського", – заявив Сійярто.

Варто зазначити, що звинувачення прозвучало незадовго до парламентських виборів в Угорщині, на яких саме партія "Тиса", згідно з опитуваннями, має шанси перемогти "Фідес" Віктора Орбана.

Угорський міністр заявив, що "вісь Брюссель-Берлін-Київ" хоче домогтися ціни на бензин у 1000 форинтів (2,60 євро) в Угорщині перед виборами.

"Це вісь Брюссель-Берлін-Київ, яка прийняла це рішення в інтересах партії "Тиса", щоб допомогти їй прийти до влади", – сказав він.

2 березня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі. 

Орбан після спалаху війни на Близькому Сході заявив, що тепер для нього ще важливіше отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба". 

Сійярто
