Орбан заявив, що через війну на Близькому Сході йому ще потрібніша "Дружба"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після спалаху війни на Близькому Сході заявив, що тепер для нього ще важливіше отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

У день початку війни між США й Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході угорський прем’єр заявив, що тепер вважає ще важливішими постачання через "Дружбу".

"Війна за участі Ірану подвоїла важливість нафтопроводу "Дружба". Ще раз закликаю президента Зеленського негайно відновити постачання нафти до Угорщини", – заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, Угорщина й Словаччина продовжують наполягати, що Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід "Дружба", об’єкти якого зазнали пошкоджень під час одного з обстрілів РФ наприкінці січня.

Вони вирішили створити слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба" та вимагатимуть допустити її на місце пошкоджень.

Фіцо після розмови із Зеленським 27 лютого заявив, що Україна не хоче відновлювати "Дружбу" і нібито відмовилась впускати комісію.

Орбан написав президенту України різкого листа, де вимагає "більше поваги до Угорщини".

На додачу, він заявив про нібито "українську загрозу" для енергетичних об’єктів Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.