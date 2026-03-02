Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що супутникові знімки доводять відсутність технічних перешкод для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Magyar Nemzet.

У неділю ввечері Орбан заявив, що отримано надзвичайну інформацію і буде представлено докази, зібрані протягом вихідних, щодо стану нафтопроводу "Дружба" в Україні.

У понеділок вранці він взяв участь у засіданні з питань національної безпеки, присвяченому стану нафтопроводу "Дружба".

"На основі супутникових знімків та оперативної інформації, яка є в нашому розпорядженні, можна зробити висновок, що нафтопровід "Дружба" працює", – заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан після консультацій з питань національної безпеки.

"Ми також з'ясували, що атака не мала прямого впливу на нафтопровід. Тому технічних перешкод для відновлення роботи трубопроводу немає", – сказав Орбан у відео, поширеному у соцмережах.

Він додав, що супутникові знімки будуть доступні для всіх.

"Ми знову закликаємо президента Зеленського відновити роботу трубопроводу "Дружба" і допустити угорських та словацьких інспекторів, щоб закрити суперечки. Ми будемо продовжувати вживати контрзаходів, поки українці не відновлять постачання нафти", – підкреслив Орбан..

Прем'єр-міністр зазначив, що дії президента Зеленського є звичайним шантажем проти Угорщини.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після спалаху війни на Близькому Сході заявив, що тепер для нього ще важливіше отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, Угорщина й Словаччина продовжують наполягати, що Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід "Дружба", об’єкти якого зазнали пошкоджень під час одного з обстрілів РФ наприкінці січня.

Вони вирішили створити слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба" та вимагатимуть допустити її на місце пошкоджень.

Фіцо після розмови із Зеленським 27 лютого заявив, що Україна не хоче відновлювати "Дружбу" і нібито відмовилась впускати комісію.

Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня.