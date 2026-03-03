Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" является покушением на Венгрию, которое совершает президент Владимир Зеленский.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Magyar Nemzet.

Сийярто стал сетовать на угрозы для морской торговли в связи с войной на Ближнем Востоке.

"Вот почему для нас важно, чтобы мы имели старый, хорошо функционирующий, надежный, недорогой нефтепровод с высокой пропускной способностью, который способен полностью обеспечивать нас, это нефтепровод "Дружба", – заявил он.

Он повторил, что нефть не поступает в Венгрию через трубопровод "Дружба" по политическим причинам.

"И эта политическая причина заключается в том, что президент Зеленский, президент Украины, не позволяет возобновить транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за решения, принятого по решению оси Брюссель-Берлин-Киев, которое было согласовано с партией "Тиса". Это покушение на Венгрию, которое совершает президент Зеленский, и в этом покушении партия "Тиса" является сообщником президента Зеленского", – заявил Сийярто.

Стоит отметить, что обвинение прозвучало незадолго до парламентских выборов в Венгрии, на которых именно партия "Тиса", согласно опросам, имеет шансы победить "Фидес" Виктора Орбана.

Венгерский министр заявил, что "ось Брюссель-Берлин-Киев" хочет добиться цены на бензин в 1000 форинтов (2,60 евро) в Венгрии перед выборами.

"Это ось Брюссель-Берлин-Киев, которая приняла это решение в интересах партии "Тиса", чтобы помочь ей прийти к власти", – сказал он.

2 марта венгерский премьер Виктор Орбан заявил о спутниковых снимках, которые якобы доказывают отсутствие препятствий работе "Дружбы".

Зеленский, комментируя это, сказал, что со спутниковых снимков возможно увидеть далеко не все детали.

Орбан после вспышки войны на Ближнем Востоке заявил, что теперь для него еще важнее получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба".