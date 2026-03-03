Чому Швейцарія запровадила санкції щодо України та чи скасують їх

Щодо Росії Швейцарія дотримується санкційної політики ЄС і регулярно вводить нові санкції, ідентичні пакетам, ухваленим напередодні Євросоюзом.

При цьому набагато менше афішується той факт, що торговельні обмеження з боку Швейцарії діють і щодо України.

Ба більше, швейцарський уряд не хоче, щоб торговельні санкції проти України втратили чинність, а тому планує змінити їхній правовий режим. А саме – замінити їхнє регулювання з формату надзвичайного законодавства на федеральний закон.

Цей закон має стати тестом для політиків Швейцарії, а також для суспільства.

Про санкційну політику нейтральної Швейцарії та те, чи закріплять санкції щодо України на законодавчому рівні

Після початку повномасштабної агресії РФ проти України Європейський Союз запровадив санкції проти країни-агресора.

До більшості цих заходів приєдналася і Швейцарія.

Санкції проти Росії стосуються не тільки військової техніки (танків, боєприпасів або бойових літаків), а й найширшого спектра товарів і послуг.

Мета санкцій ЄС – не допустити постачання таких товарів до Росії і тим самим змусити її припинити агресивну війну проти України.

Однак додатково, хоч і в обмеженому обсязі, Швейцарія поширює їхню дію і на Україну.

В уряді наголошують: Швейцарія просто не має іншого вибору через нейтралітет, який передбачає застосування правового принципу "однакового ставлення".

Професор державного та міжнародного права Бернського університету Йорг Кюнцлі вважає, що Швейцарія може залишатися нейтральною у разі, коли одна зі сторін веде виражену агресивну війну – заборона застосування сили закріплена в Статуті ООН.

А це означало б, що хоча Україна не отримувала б зі Швейцарії військову техніку, вона могла б отримувати інші товари, в тому числі необхідні для оборони.

Існує ще одна явна нерівність у підході Швейцарії.

Якщо санкції щодо Росії запроваджуються на основі чіткої законодавчої бази – Закону про ембарго, то для санкцій проти України такої законодавчої основи не існує.

У цьому разі Федеральна рада використовує передбачені конституцією повноваження щодо запровадження заходів у порядку надзвичайного права і разом із кожним пакетом санкцій ЄС видає відповідну урядову постанову.

Однак тут є один нюанс: швейцарське законодавство обмежує термін дії режиму надзвичайного права чотирма роками.

Саме тому Федеральна рада має намір перевести торговельні санкції проти України, введені в порядку надзвичайного права, у форму федерального закону.

Відповідний законопроєкт наразі перебуває на стадії громадського обговорення та міжвідомчого узгодження. І лише після цього буде представлений парламенту.

На законопроєкт явно не чекає безпроблемне ухвалення. Наприклад, депутат Мауро Туена вважає, що односторонній підхід щодо запровадження санкцій неможливий через нейтралітет країни. А депутатка Франциска Рот наголошує, що не можна ставити на одну дошку жертву й агресора.

Тим часом лунає дедалі більше голосів, що Швейцарія не зобов'язана ухвалювати такий закон.

А головне, згідно з останніми опитуваннями, населення Швейцарії загалом готове підтримувати Україну, причому не лише в гуманітарній, а й у військовій сфері.

Докладніше