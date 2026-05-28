В РФ відчитали посла Люксембургу через ексгумацію лідера ОУН Андрія Мельника

28 травня до МЗС Росії викликали посла Люксембургу для висловлення протесту через церемонію ексгумації праху лідера Організації українських націоналістів (ОУН) полковника Андрія Мельника і його дружини Софії.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає "Європейська правда".

Як стверджується, послу висловили "рішучий протест", оскільки подібний захід не міг би відбутися без згоди уповноважених органів Люксембургу.

"Під виглядом повернення національних "героїв" на Україну перевезли прах гітлерівського поплічника та воєнного злочинця, відповідального за масові вбивства мирного населення на національному ґрунті", – лютують в МЗС РФ.

"Російська сторона вбачає в подібних діях люксембурзької влади зневагу до історичної пам'яті мільйонів жертв Другої світової війни та співучасть у героїзації нацистів та їхніх пособників", – констатувало відомство Сєргєя Лаврова.

В МЗС РФ скористалися також нагодою дорікнути послу Люксембургу за підтримку України його країною.

Нагадаємо, 19 травня у Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху лідера ОУН, полковника Андрія Мельника і його дружини Софії.

25 травня їх перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.