Зеленський у Швеції анонсував "сильний крок" щодо отримання винищувачів Gripen

Президент Володимир Зеленський, який вранці розпочав візит до Швеції, анонсував "сильний крок" щодо отримання Україною шведських винищувачів Gripen.

Про початок візиту він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".

Повідомляючи про візит до Швеції, український президент написав, що готується "великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою".

I am in Sweden today on a working visit. We are preparing a major defense package for Ukraine and a strong step regarding Gripen fighter jets, which will definitely make our combat aviation more effective. Meetings are scheduled today with Prime Minister Ulf Kristersson, and… pic.twitter.com/WjwV589PKk – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2026

Він повторив, що у межах візиту планується зустріч з прем’єром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

За інформацією Aftonbladet, очікується, що уряд Швеції оголосить про передачу Україні кількох винищувачів JAS 39 C/D Gripen.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року прем’єр Швеції заявив про підписання з Україною листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

На той час Зеленський анонсував, що перші Gripen від Швеції можуть надійти у 2026 році.