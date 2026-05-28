У Швейцарії на вокзалі невідомий нападник поранив ножем трьох людей

Невідомий поранив трьох людей під час нападу з ножем на залізничному вокзалі у швейцарському місті Вінтертур поблизу Цюриха, його затримали.

Про це повідомила у четвер швейцарська поліція, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція повідомила, що напад стався незадовго після 08:30 за місцевим часом, а підозрюваний у скоєнні злочину 31-річний громадянин Швейцарії був затриманий. Згідно з заявою поліції, троє потерпілих від нападу перебувають в лікарні.

Швейцарська газета Blick повідомила, що отримала відео, на якому видно, як чоловік вибігає з вестибюля вокзалу, викрикуючи "Аллаху Акбар" – арабську фразу, що означає "Бог великий".

Газета цитує свідчення очевидця, який стверджує, що чоловік тримав у руці ніж, а люди навколо нього кричали та тікали. Інцидент спричинив масштабну поліцейську операцію, додає видання.

Поліція повідомила, що мотиви чоловіка наразі розслідуються.

На початку року регіональний суд Гамбурга ухвалив рішення, що 40-річна жінка, яка поранила ножем кількох людей на головному вокзалі Гамбурга, повинна бути назавжди поміщена в судово-психіатричну лікарню.

А 30 жовтня суд в німецькому Ашаффенбурзі, що в Баварії, постановив помістити в психіатричну лікарню 28-річного афганця, який в січні минулого року вбив ножем дворічного хлопчика і 41-річного чоловіка в міському парку.