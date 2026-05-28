Глава МЗС Норвегії вважає, що Європа не може бути посередником щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що Європа не може виступати посередником між Україною та Росією у переговорах щодо припинення війни.

Про це він заявив в інтерв’ю The Telegraph, передає "Європейська правда".

Еспен Барт Ейде попередив, що континент має відігравати "іншу роль" порівняно зі спробою президента США Дональда Трампа виступити нейтральним посередником.

Він стверджує, що його європейські союзники не можуть поєднувати свою постійну підтримку Києва з роллю посередника в будь-якому новому мирному процесі, що може виникнути.

Він виступив із цією заявою в той час, коли Європейський Союз розглядав можливість призначення власного переговірника для представлення блоку в прямих переговорах із Владіміром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку тому, щоб Європа знайшла спосіб пожвавити мирні переговори з російським правителем.

Однак Барт Ейде вважає, що континент не повинен втрачати фокус на військовій підтримці Києва.

"Можна уявити собі дві різні ролі. Одна – це голос Європи в цих переговорах, це хороша ідея. Інша – це роль альтернативного посередника, і я вважаю, що це не така вже й хороша ідея", – зазначив він.

"Бути прихильником України – це хороша і героїчна роль. Посередник також може бути героєм, але це інша роль. Це як адвокат і суддя. У судді немає нічого поганого, але він не може одночасно бути адвокатом однієї зі сторін", – додав міністр.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.

У Фінляндії передбачають, що визначення ролі Європи у переговорному процесі щодо російсько-української війни та конкретного перемовника буде тривалим процесом.