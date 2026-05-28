Латвія почала встановлювати "зуби дракона" на експропрійованих територіях на кордоні з РФ

Національні збройні сили Латвії у травні розпочали встановлення перших протитанкових загороджень, так званих "зубів дракона", на експропрійованих територіях уздовж латвійсько-російського кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Встановлення відбувається на територіях, раніше експропрійованих для потреб національної оборони.

Перешкоди, розташовані трьома рядами загальною шириною приблизно десять метрів, призначені для запобігання переміщенню військової техніки через кордон. Кожен із "зубів дракона" важить близько півтори тонни. Проміжки між ними невеликі, щоб унеможливити проїзд військової техніки.

Будівництво та доставка "зубів дракона" до місць їх розміщення розпочалися ще у 2024 році, але їх фізична установка на державних та муніципальних територіях почалася торік.

Уздовж кордону з РФ реалізується будівництво цілої інфраструктури Балтійської лінії оборони. Однією з найбільших проблем при цьому стала експропріація землі, оскільки частина об’єктів будуються на приватній власності.

Військові посадовці наголосили, що Закон про створення інфраструктури проти пересування ворожої техніки значно прискорив цей процес.

Мета оборонної лінії полягає не лише у стримуванні потенційного супротивника, а й, у разі необхідності, у його зупинці та знищенні, поки він ще перебуває на кордоні.

Окрім "зубів дракона", у майбутньому також планується будівництво протитанкових ровів.

Загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить приблизно 450 кілометрів. Цього року Національні збройні сили Латвії планують побудувати понад вісім кілометрів інфраструктури для протидії пересуванню техніки.

Проєкт Балтійської лінії оборони реалізується у співпраці з Литвою, Естонією та Польщею. Він розпочався близько двох років тому, і очікується, що всі заплановані роботи будуть завершені до 2028 року.

В грудні Латвія добудувала 280-кілометровий паркан на кордоні з Росією.

Також Латвія висловлювала бажання відновити болота біля кордону з РФ для захисту.

У вересні східному кордоні Естонії розпочалося будівництво великих прикордонних оборонних споруд.