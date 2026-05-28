В ЄС привітали ухвалення Радою документів щодо 90 млрд євро від Євросоюзу

В ЄС привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння щодо отримання Україною 90 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала "швидку роботу" українського парламенту для ратифікації документів, пов’язаних з отриманням позики на 90 млрд євро.

Congratulations to @ua_parliament and @ZelenskyyUA’s team for the swift work to ratify the main documents related to the €90 billion Ukraine Support Loan.



This hard work paves the way for the first disbursements in June. https://t.co/O6Xt5jHt2q – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 28, 2026

"Ця важка робота прокладає шлях до перших виплат у червні", – зазначила вона.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначила, що у залі ВР зібрали 298 голосів "за".

"Позика на 90 млрд євро допоможе посилити стійкість України, підтримає відбудову та забезпечить макрофінансову стабільність в умовах, коли загарбницька війна Росії триває", – прокоментувала вона.

Welcome approval of loan agreement by 🇺🇦 @verkhovna_rada today, w/ 298 MPs voting in favour.



The €90 bln loan will help strengthen Ukraine’s resilience, support recovery & ensure macro-financial stability as Russia’s war of aggression continues.



🇺🇦🤝🇪🇺 pic.twitter.com/sMPH6RH2iV – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) May 28, 2026

Нагадаємо, вранці 28 травня Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт про Кредитну угоду і Меморандум про взаєморозуміння, завдяки яким Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу на 90 млрд євро.

Ухвалення документів Верховною Радою, а також наступний крок – затвердження 24-ма державами ЄС, які надають Україні 90 млрд в рамках механізму посиленої співпраці (27 держав ЄС без Угорщини, Словаччини та Чехії), – дадуть можливість ЄС якнайшвидше переказати перший транш кредиту.

За даними джерел "ЄвроПравди", перший транш макрофінансової допомоги бюджету України в рамках позики на 90 млрд євро у сумі 3,2 млрд євро має надійти орієнтовно в середині червня.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основі вимог – елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос".

Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.