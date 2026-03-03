У ЄС нагадали про прогрес України у перемовинах про вступ: "Всі 6 кластерів готові до відкриття"

Україна продемонструвала рекордну швидкість виконання процедур, пов’язаних з аналізом відповідності її законодавства європейському, і наразі усі шість перемовних кластерів готові до відкриття.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

Україна готова відкрити усі шість перемовних кластерів, кажуть у Єврокомісії.

"Незважаючи на безперервну агресивну війну Росії, Україна залишається рішуче відданою своєму шляху до вступу в ЄС, успішно завершивши процес скринінгу та досягнувши прогресу в ключових реформах. Саме тому ми вітаємо завершення двостороннього скринінгу в рекордно короткі терміни та нагадуємо про оцінку Комісії, що всі шість кластерів тепер готові до відкриття", – заявив речник Єврокомісії.

Він констатував, що "наразі рішення перебуває в руках держав-членів".

"Ми завжди заявляли, і це нещодавно повторила президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн), що Україна належить до європейської родини, і Комісія залишається рішуче відданою просуванню вступу України до Європейського Союзу та підтримці швидкого прогресу ключових реформ", – підкреслив Ламмерт.

"Ми готові підтримати Україну на її шляху до ЄС", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", днями президент України Володимир Зеленський заявив, що "за кілька днів Україна буде вже технічно готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів".

24 лютого Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія – за допомогою Угорщини – не змогла блокувати її членство.

Натомість глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

