В ЕС напомнили о прогрессе Украины в переговорах о вступлении: "Все 6 кластеров готовы к открытию"

Украина продемонстрировала рекордную скорость выполнения процедур, связанных с анализом соответствия ее законодательства европейскому, и сейчас все шесть переговорных кластеров готовы к открытию.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Украина готова открыть все шесть переговорных кластеров, говорят в Еврокомиссии.

"Несмотря на непрерывную агрессивную войну России, Украина остается решительно преданной своему пути к вступлению в ЕС, успешно завершив процесс скрининга и достигнув прогресса в ключевых реформах. Именно поэтому мы приветствуем завершение двустороннего скрининга в рекордно короткие сроки и напоминаем об оценке Комиссии, что все шесть кластеров теперь готовы к открытию", – заявил представитель Еврокомиссии.

Он констатировал, что "сейчас решение находится в руках государств-членов".

"Мы всегда заявляли, и это недавно повторила президент (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен), что Украина принадлежит к европейской семье, и Комиссия остается решительно преданной продвижению вступления Украины в Европейский Союз и поддержке быстрого прогресса ключевых реформ", – подчеркнул Ламмерт.

"Мы готовы поддержать Украину на ее пути в ЕС", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "через несколько дней Украина будет уже технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров".

24 февраля Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия – с помощью Венгрии – не смогла блокировать ее членство.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

