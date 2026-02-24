Глава Єврокомісії: ми не можемо надати Україні конкретну дату вступу до ЄС 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила на пресконференції в Києві.

На запитання журналістів щодо того, чи є можливим вступ України до Євросоюзу до 2027 року, глава Єврокомісії заявила, що в Київ знаходиться на "хорошому шляху" до членства.

"Мушу сказати, що Україна виявляє видатні успіхи у швидкості здійснення необхідних реформ. Це важкі реформи, нелегкі реформи. Потрібно переконати багатьох людей підтримати їх, модернізувати країну. І дуже вражає той величезний прогрес, якого досягає Україна, незважаючи на війну за своє виживання", – відповіла фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС продовжуватиме заохочувати Україну до швидких реформ на шляху до членства. Однак, за словами президентки Європейської комісії, встановлення дат в цьому питанні є неможливим.

"Я дуже добре розумію, що для вас також важлива чітка дата. Дата, яку ви встановили, є вашим орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати самі по собі неможливі. Але, звичайно, наша підтримка у досягненні вашої мети є абсолютно очевидною", – заявила вона.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

У грудні 2025 року Україна та ЄС запустили змістовні переговори про вступ в обхід прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Тепер Україна отримала від ЄС критично важливі документи, за якими Брюссель перевірятиме, чи виконав Київ вимоги вступу.

Про заплановану схему швидкого розширення ЄС читайте у статті "Що стоїть за розмовами про 2027 рік та "часткове" членство України".