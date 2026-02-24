"Я хочу дату. Я прошу про це": Зеленський очікує від ЄС термінів вступу України

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Зеленський закликав ЄС припинити зволікати і визначити дату вступу України до блоку, заявивши, що це має статися вже у 2027 році.

"Я хочу дату. Я прошу про це", – сказав він. "Не дозволяймо наступним лідерам або наступному поколінню зіткнутися з ситуацією, коли Росія блокує членство України в ЄС протягом 50 років", – додав президент України.

Наполягання Зеленського на визначенні графіка вступу до ЄС з’являється в той час, коли мирні переговори стикаються з суперечливими питаннями, включаючи послідовність припинення вогню, територіальний контроль і гарантії безпеки.

Київ наполягає, що будь-яке припинення бойових дій має супроводжуватися зобов’язаннями західних партнерів, які будуть стримувати майбутні російські наступи.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Україна та ЄС запустили змістовні переговори про вступ в обхід прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Тепер Україна отримала від ЄС критично важливі документи, за якими ЄС перевірятиме, чи виконав Київ вимоги вступу.

Нагадаємо, комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос не виключила вступ України в 2027 році, але наголошує, що треба знайти шлях для такого швидкого "геополітичного" вступу.