Politico: у ЄС розглядають 5 варіантів, що робити з Угорщиною у разі перемоги Орбана

У ЄС обговорюють п'ять різних варіантів планів дій на випадок, якщо партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана виграє парламентські вибори.

Про це повідомило видання Politico, поспілкувавшись з 10 дипломатами ЄС, пише "Європейська правда".

Одним із варіантів є поширення голосування кваліфікованою більшістю на вразливі сфери, які на цей момент потребують одностайної підтримки. Це такі сфери, як зовнішня політика або окремі елементи довгострокового бюджету ЄС.

"Це те, на чому ми наполягаємо в будь-якому разі, незалежно від конкретного випадку (з Орбаном): якщо ви хочете реагувати швидко, вам потрібно більше рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю", – прокоментував один зі співрозмовників.

Другий варіант, за словами чотирьох дипломатів, – перехід до формату "багатошвидкісної Європи". Він полягає у ширшому використанні гнучких форматів: від неформальних коаліцій охочих до посиленої співпраці між меншими групами країн.

Однак двоє інших дипломатів критично поставилися до цих обмежених форматів, заявивши, що вони мають бути винятками, а не новою нормою.

Іншим варіантом є більш агресивні санкції щодо Угорщини, такі як утримання коштів ЄС.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив думку, що блокування Орбаном кредиту для України порушило статтю 4(3) Договору ЄС, згідно з якою країни-члени зобов’язані забезпечувати "щиру співпрацю".

Високопосадовець Європейської комісії зазначив, що застосування статті 4(3) є можливим. Воно призвело б до фінансових санкцій.

Розглядається варіант і позбавлення Угорщини права голосу у Раді ЄС. Однак для призупинення права голосу однієї країни потрібна підтримка інших 27, а Словаччина на це не погодиться.

Найдраматичніший і найменш реалістичний із варіантів – виключення Угорщини. Жодна країна ще не була виключена з ЄС, і ця тема залишається табу.

Один дипломат вказав на коментар, опублікований у юридичному блозі, в якому розглядається можливість переосмислення статті про вихід із ЄС (стаття 50, яку запустила Велика Британія, розпочавши процес Brexit) або інших юридичних обхідних шляхів, щоб "вигнати Угорщину".

Дипломат зазначив, що це "нереалістично, але хороший аргумент", додавши, що "кілька років тому люди гіпотетично обговорювали цей сценарій – зараз він знову набирає обертів".

Нагадаємо, 27 березня Віктор Орбан на передвиборчому мітингу зіткнувся з незвично великою кількістю контрдемонстрантів та був змушений зірватися на крик.

Читайте також: Орбан йде до поразки. Як історія про "зраду", репресії та гроші з Росії перевернула Угорщину.