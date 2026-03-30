Politico: в ЕС обсуждают пять вариантов, что делать с Венгрией в случае победы Орбана

В ЕС обсуждают пять различных вариантов планов действий на случай, если партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана победит на парламентских выборах.

Об этом сообщило издание Politico, пообщавшись с 10 дипломатами ЕС, пишет "Европейская правда".

Одним из вариантов является распространение голосования квалифицированным большинством на уязвимые сферы, которые на данный момент требуют единодушной поддержки. Это такие сферы, как внешняя политика или отдельные элементы долгосрочного бюджета ЕС.

"Это то, на чем мы настаиваем в любом случае, независимо от конкретного случая (с Орбаном): если вы хотите реагировать быстро, вам нужно больше решений, принятых квалифицированным большинством", – прокомментировал один из собеседников.

Второй вариант, по словам четырех дипломатов, – переход к формату "многоскоростной Европы". Он заключается в более широком использовании гибких форматов: от неформальных коалиций желающих до усиленного сотрудничества между меньшими группами стран.

Однако двое других дипломатов критически отнеслись к этим ограниченным форматам, заявив, что они должны быть исключениями, а не новой нормой.

Другим вариантом являются более агрессивные санкции в отношении Венгрии, такие как удержание средств ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта выразил мнение, что блокирование Орбаном кредита для Украины нарушило статью 4 (3) Договора ЕС, согласно которой страны-члены обязаны обеспечивать "искреннее сотрудничество".

Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии отметил, что применение статьи 4(3) возможно. Оно привело бы к финансовым санкциям.

Рассматривается и вариант лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС. Однако для приостановления права голоса одной страны нужна поддержка других 27, а Словакия на это не согласится.

Самый драматичный и наименее реалистичный из вариантов – исключение Венгрии. Ни одна страна еще не была исключена из ЕС, и эта тема остается табу.

Один дипломат указал на комментарий, опубликованный в юридическом блоге, в котором рассматривается возможность переосмысления статьи о выходе из ЕС (статья 50, которую запустила Великобритания, начав процесс Brexit) или других юридических обходных путей, чтобы "выгнать Венгрию".

Дипломат отметил, что это "нереалистично, но хороший аргумент", добавив, что "несколько лет назад люди гипотетически обсуждали этот сценарий – сейчас он снова набирает обороты".

Напомним, 27 марта Виктор Орбан на предвыборном митинге столкнулся с необычно большим количеством контрдемонстрантов и ему пришлось сорваться на крик.

