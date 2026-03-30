Зеленський каже, що Україна готова допомогти США в Ормузькій протоці
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати певну підтримку для розблокування Ормузької протоки, над чим працюють Сполучені Штати Америки.
Про це глава держави сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у понеділок, повідомляє "Європейська правда".
Президент зауважив, що у рамках свого візиту країнами Близького Сходу обговорював потенційну підтримку Україною розблокування Ормузької протоки.
"Ми піднімали це питання, тому що воно болюче і гаряче для всього світу, бо є енергетична криза. Вони знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямку. Ми детально говорили про це, ми ділилися дослідом чорноморського коридору, як він функціонує", – сказав президент.
Він додав, що у співрозмовників було розуміння того, що Збройним силам України вдалося ефективно розблокувати торговий шлях у Чорному морі.
Президент підкреслив, що питанням Ормузької протоки займаються насамперед США, і Україна в разі необхідності готова надати підтримку цих зусиль.
"Щодо Ормузу. На мій погляд, займаються цим Сполучені Штати Америки. Ми, безумовно, завжди готові допомагати партнерам", – наголосив український президент.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн G7 поставили умову, що місія з убезпечення судноплавства в Ормузькій протоці буде реалізована лише за умови припинення війни на Близькому Сході.
