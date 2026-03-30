Зеленский говорит, что Украина готова помочь США в Ормузском проливе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать определенную поддержку для разблокирования Ормузского пролива, над чем работают Соединенные Штаты Америки.

Об этом глава государства сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что в рамках своего визита по странам Ближнего Востока обсуждал потенциальную поддержку Украиной разблокирования Ормузского пролива.

"Мы поднимали этот вопрос, потому что он болезненный и горячий для всего мира, потому что есть энергетический кризис. Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. Мы подробно говорили об этом, мы делились опытом черноморского коридора, как он функционирует", – сказал президент.

Он добавил, что у собеседников было понимание того, что Вооруженным силам Украины удалось эффективно разблокировать торговый путь в Черном море.

Президент подчеркнул, что вопросом Ормузского пролива занимаются прежде всего США, и Украина в случае необходимости готова оказать поддержку этим усилиям.

"Что касается Ормуза. На мой взгляд, занимаются этим Соединенные Штаты Америки. Мы, безусловно, всегда готовы помогать партнерам", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, министры иностранных дел стран G7 поставили условие, что миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе будет реализована только при условии прекращения войны на Ближнем Востоке.

