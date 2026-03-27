Країни G7 готові захищати Ормузьку протоку після завершення війни в Ірані

Міністри закордонних справ країн G7 поставили умову, що місія із убезпечення судноплавства в Ормузькій протоці буде реалізована лише за умови припинення війни на Близькому Сході.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, цитує EuroNews, пише "Європейська правда".

Країни "Велика сімка" домовилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після закінчення війни між США, Ізраїлем та Іраном.

"У міжнародній спільноті існує дуже широкий консенсус щодо збереження спільного блага – свободи судноплавства. Не може бути й мови про життя у світі, де міжнародні води закриті для судноплавства, особливо в контексті конфліктів, які не стосуються країн, яким це судноплавство необхідне для продовження діяльності", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на завершення зустрічі.

За словами Барро, міжнародна місія з супроводу суден почне діяти "як тільки буде відновлено спокій" і "у суто оборонній позиції" відповідно до міжнародного права.

"Це неминуче відбудеться так чи інакше", – додав він.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також висловився щодо цього питання.

"Німеччина, безумовно, готова відігравати певну роль після закінчення військових дій у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці", – додав він.

Раніше міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що Сполучені Штати готують програму страхування за підтримки уряду, щоб допомогти суднам пройти через Ормузьку протоку.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що незабаром розпочнеться реалізація американської страхової програми, покликаної активізувати судноплавство через Ормузьку протоку, що може сприяти відновленню поставок значної частини світових запасів нафти та газу.

26 березня Франція провела віртуальне засідання начальників штабів збройних сил 35 країн, присвячене безпеці судноплавства в Ормузькій протоці.

