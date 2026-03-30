У ЄС стурбовані через українські дрони у Фінляндії, але розуміють, що "винуватцем є Росія"

Європейський Союз стурбований інцидентом з падінням українського дрона у Фінляндії, однак, у ЄС вважають, що він не ніс жодної безпекової загрози державі-члену, а також розуміють, що першопричиною цієї ситуації є Росія.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявили речники Єврокомісії у понеділок, 30 березня.

Єврокомісія вважає, що інцидент з українським дроном у Фінляндії є прямим наслідком російської агресії проти України.

"Ми дуже добре обізнані про те, що сталося, і дуже уважно стежимо за цим… Ми, звичайно, дуже стурбовані цими вторгненнями дронів", – заявив речник Єврокомісії Тома Реньє.

Він, проте, нагадав, що реагувати на такі інциденти – "насамперед компетенція держав-членів".

Речниця Єврокомісії з міжнародних питань Анітта Гіппер також додала, що першопричиною вказаного інциденту є агресія Росії проти України.

"З дипломатичного погляду, наше повідомлення є чітким… Навіть коли ми маємо дрони, що літають над державами-членами ЄС, головним винуватцем тут є Росія. Без Росії цього б не сталося", – наголосила Гіппер.

Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл додав також, що, виходячи з його розуміння ситуації, у вказаному інциденті "не вбачається жодної загрози безпеці" держави-члена ЄС.

Тома Реньє також повідомив, що ЄС вже вживає низку заходів для посилення спроможностей держав-членів з антидронового захисту, зокрема, згадав схвалену сьогодні нову програму в рамках EDIP, яка передбачає виділення значних коштів для систем боротьби з дронами.

Як повідомляла "Європейська правда", кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії у неділю, 29 березня. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що ці дрони, ймовірно, були українськими, оскільки Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

Україна вже перепросила у Фінляндії за інцидент з дронами.