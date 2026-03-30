Европейский Союз обеспокоен инцидентом с падением украинского дрона в Финляндии, тем не менее в ЕС считают, что он не нес никакой угрозы безопасности государству-члену, а также понимают, что первопричиной этой ситуации является Россия.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявили представители Еврокомиссии в понедельник, 30 марта.

Еврокомиссия считает, что инцидент с украинским дроном в Финляндии является прямым следствием российской агрессии против Украины.

"Мы очень хорошо осведомлены о том, что произошло, и очень внимательно следим за этим... Мы, конечно, очень обеспокоены этими вторжениями дронов", – заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Он, однако, напомнил, что реагировать на такие инциденты – "прежде всего компетенция государств-членов".

Пресс-секретарь Еврокомиссии по международным вопросам Анитта Хиппер также добавила, что первопричиной указанного инцидента является агрессия России против Украины.

"С дипломатической точки зрения, наше сообщение является четким... Даже когда мы имеем дроны, летающие над государствами-членами ЕС, главным виновником здесь является Россия. Без России этого бы не произошло", – подчеркнула Хиппер.

Заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл добавил также, что, исходя из его понимания ситуации, в указанном инциденте "не усматривается никакой угрозы безопасности" государства-члена ЕС.

Тома Ренье также сообщил, что ЕС уже принимает ряд мер для усиления возможностей государств-членов по антидроновой защите, в частности, упомянул одобренную сегодня новую программу в рамках EDIP, которая предусматривает выделение значительных средств для систем борьбы с дронами.

Как сообщала "Европейская правда", несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии в воскресенье, 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что эти дроны, вероятно, были украинскими, поскольку Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

Украина уже извинилась перед Финляндией за инцидент с дронами.