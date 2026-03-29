У Фінляндії впали два невідомих дрони
Кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Фінляндії.
У відомстві заявили, що вранці в неділю військові помітили над Балтійським морем та на південному сході Фінляндії кілька невеликих об’єктів, які летіли повільно та на низьких висотах.
Повітряні сили виконали розвідувальну місію з винищувачем F/A-18 Hornet.
За інформацією Міноборони, один безпілотник упав на землю на північ від міста Коувола, а інший – на схід від нього. Зазначимо, що це місто знаходиться приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією.
Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування.
"На територію Фінляндії потрапили безпілотні літальні апарати. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Органи безпеки негайно відреагували на цю ситуацію. Розслідування обставин триває, і детальніша інформація буде оприлюднена після підтвердження даних", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.
Нагадаємо, під час серії останніх атак України по російських портах довкола Петербурга кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.
23 березня до Литви залетів безпілотник з території Білорусі та вибухнув за понад 20 км від кордону. Прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник.