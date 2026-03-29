У Фінляндії заявили, що дрони, які впали на території країни, ймовірно, були українськими

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими.

Його заву, як пише "Європейська правда", наводить Yle.

Глава уряду Фінляндії сказав, що йому підтвердили падіння двох безпілотників. За словами Орпо, військові нададуть повну інформацію з цього питання пізніше, а різні органи влади займаються розслідуванням інциденту.

Прем’єр заявив, що потенційно ці дрони можуть бути українськими. Він пояснив, що Україна нещодавно здійснювала атаки на сусідній з Фінляндією російський регіон, а Росія глушить сигнали дронів.

"Це порушення території – дуже серйозна справа. Ймовірно, це українські дрони, але це питання розслідується, і про це буде повідомлено пізніше…Ми зробимо висновки з цього, коли повна картина ситуації стане зрозумілою. Це небажана ситуація", – заявив він.

Посадовець уточнив, що Фінляндія не збила дрони, а вони впали самостійно.

В офісі глави уряду розглядають питання про те, чи варто скликати спільну зустріч президента та уряду через падіння дронів.

29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. Два дрони впали поблизу міста Коувола, що знаходиться приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією.

Нагадаємо, під час серії останніх атак України по російських портах довкола Петербурга кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.

23 березня до Литви залетів безпілотник з території Білорусі та вибухнув за понад 20 км від кордону. Прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник.