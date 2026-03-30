Війна на Близькому Сході помітно розігнала інфляцію у Німеччині

Війна на Близькому Сході відчутно розігнала інфляцію в Німеччині протягом березня.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це повідомили у Федеральному офісі статистики.

Глобальне зростання цін на енергоресурси внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану спричинило суттєве прискорення інфляції у Німеччині протягом березня 2026 року.

Інфляція у березні різко зросла до 2,7%, порівняно з цінами березня 2025 року. Це найбільший показник за понад 2 роки і вище, ніж "цільові" 2% Європейського центрального банку. У лютому показник інфляції знизився до 1,9% з 2,1% у січні.

За категоріями товарів, найбільше зросли ціни на енергоресурси – на 7,2%. Це перший значний стрибок цін на енергоресурси з грудня 2023 року.

Ціни на різні послуги та поїздки зросли на 3.2%, продукти – на 0,9%.

26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

Тоді ж польський уряд ухвалив рішення про зниження податку на додану вартість та акцизного податку на пальне.