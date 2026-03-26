У Німеччині ухвалили пакет заходів щодо пального через глобальне здорожчання енергоносіїв

Бундестаг Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Схвалений парламентом Німеччини комплекс заходів передбачає жорсткіші правила щодо підвищення цін на АЗС та посилення антимонопольного контролю.

Одне з ключових нововведень – заборона підвищення цін більше ніж раз на день, опівдні. Водночас знижувати ціну можна буде без часових обмежень. За порушення цього правила операторам ринку загрожують штрафи до 100 тисяч євро.

Крім того, посилюють антимонопольний контроль з метою більшої прозорості ціноутворення. Відповідальність за доведення обґрунтованості підвищення ціни, у разі питань від регулятора, покладається на самі компанії.

За пропозицію голосували фракції керівних ХДС-ХСС та СДПН, а також "Зелені". "Ліві" та ультраправа "АдН" проголосували проти. Останні, зокрема, на дебатах аргументували, що ці заходи фактично нічого не дають, а "Ліві" вимагали натомість запровадити загальну кризову соціальну допомогу у розмірі 150 євро.

Слідом за Бундестагом пакет заходів має підтримати вища палата Бундесрат, розгляд призначено на п’ятницю.

Заходи мають набути чинності не пізніше ніж на початку квітня і будуть переглянуті за рік.

У Польщі знизили акцизи й ПДВ на пальне для стримування цін через глобальне подорожчання енергоресурсів внаслідок війни на Близькому Сході.

Вихідними зниження акцизів на пальне на два місяці схвалили в Ірландії.