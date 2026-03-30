Война на Ближнем Востоке заметно разогнала инфляцию в Германии

Война на Ближнем Востоке ощутимо разогнала инфляцию в Германии в течение марта.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Федеральном офисе статистики.

Глобальный рост цен на энергоресурсы в результате войны США и Израиля против Ирана вызвало существенное ускорение инфляции в Германии в течение марта 2026 года.

Инфляция в марте резко возросла до 2,7% по сравнению с ценами марта 2025 года. Это самый большой показатель за более чем 2 года и выше, чем "целевые" 2% Европейского центрального банка. В феврале показатель инфляции снизился до 1,9% с 2,1% в январе.

По категориям товаров, больше всего выросли цены на энергоресурсы – на 7,2%. Это первый значительный скачок цен на энергоресурсы с декабря 2023 года.

Цены на различные услуги и поездки выросли на 3.2%, на продукты – на 0,9%.

26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

Тогда же польское правительство приняло решение о снижении налога на добавленную стоимость и акцизного налога на топливо.