До Києва прибула європейська делегація на чолі з Каллас

До Києва прибула європейська делегація на чолі із головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас на неформальну Раду з питань закордонних справ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Вранці 31 березня до Києва прибула Каллас, яку зустріли посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та Сибіга.

"Ласкаво просимо до Києва, дорогі європейські друзі, Кая Каллас та колеги-міністри держав-членів ЄС", – заявив Сибіга.

Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers!



Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core.



Окрім Каллас до Києва прибули міністри закордонних справ Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Італії та Естонії – Йоганн Вадефуль, Радослав Сікорський, Байба Браже, Кястутіс Будріс, Антоніо Таяні та Маргус Тсахкна.

"Сьогодні ми відзначаємо сумну річницю різанини в Бучі. Того дня жахливі світлини замучених цивільних сколихнули весь світ. Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча", – додав глава українського МЗС.

Зазначимо, цей візит відбувається на тлі того, як питання українських територій у контексті завершення російсько-української війни знову загострилося.

25 березня український президент Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Після цього державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими слова українського президента.

А Зеленський, своєю чергою, заявив, що його американський візаві Дональд Трамп та його команда задля припинення війни може тиснути на Україну щодо територіальних поступок та вимагати виведення українських військ із власних територій.