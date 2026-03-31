Укр Рус Eng

В Киев прибыла европейская делегация во главе с Каллас

Видео, фото
Новости — Вторник, 31 марта 2026, 08:15 — Уляна Кричковская

В Киев прибыла европейская делегация во главе с верховным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас для участия в неформальном заседании Совета по иностранным делам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Утром 31 марта в Киев прибыла Каллас, которую встретили посол ЕС в Украине Катарина Матернова и Сибига.

"Добро пожаловать в Киев, дорогие европейские друзья, Кая Каллас и коллеги-министры государств-членов ЕС", – заявил Сибига.

Помимо Каллас в Киев прибыли министры иностранных дел Германии, Польши, Латвии, Литвы, Италии и Эстонии – Йоханн Вадефуль, Радослав Сикорский, Байба Браже, Кястутис Будрис, Антонио Таяни и Маргус Цахкна.

Фото: МИД
"Сегодня мы отмечаем печальную годовщину резни в Буче. В тот день ужасающие фотографии замученных гражданских лиц потрясли весь мир. Такое сильное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что справедливость за это и другие российские зверства неизбежна", – добавил глава украинского МИДа.

Отметим, этот визит проходит на фоне того, как вопрос об украинских территориях в контексте завершения российско-украинской войны вновь обострился.

25 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса.

После этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными слова украинского президента.

А Зеленский, в свою очередь, заявил, что его американский визави Дональд Трамп и его команда ради прекращения войны могут давить на Украину в отношении территориальных уступок и требовать вывода украинских войск со своих территорий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: