Зеленський підтвердив, що США пов’язують свої гарантії безпеки з виходом ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донецької та Луганської областей.

Про це, як пише "Європейська правда", український президент заявив в інтерв’ю Reuters.

Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп обрав стратегію тиску на Україну, а не на Росію, у питаннях завершення війни. Він зазначив, що американська сторона готова завершити оформлення документа про гарантії безпеки лише за згоди України вийти з Донбасу.

"Американці готові завершити оформлення цих гарантій на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу", – сказав Зеленський, попередивши, що такий крок поставить під загрозу безпеку України та Європи загалом.

Президент додав, що Сполучені Штати зосереджені на власному конфлікті з Іраном, тому Трамп чинить тиск на Україну, намагаючись швидко припинити війну.

На думку Зеленського, Росія, яка вимагає виведення українських військ зі сходу, робить ставку на те, що Вашингтон втратить інтерес до переговорів і зрештою вийде з них.

Зазначимо, у січні видання Financial Times повідомило, що гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу.

Тоді заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі назвала ці повідомлення неправдивими.

Президент України Володимир Зеленський у січні заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів готовий до підписання.

За даними ЗМІ, після початку американської операції в Ірані американський президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.