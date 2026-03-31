Зеленський: Трамп бачить один спосіб завершити війну – територіальні поступки

Президент Володимир Зеленський заявив, що його американський візаві Дональд Трамп та його команда задля припинення війни може тиснути на Україну щодо територіальних поступок та вимагати виведення українських військ із власних територій.

Про це він сказав у інтерв’ю Axios, пише "Європейська правда".

Зеленський висловив стурбованість тим, що після закінчення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Україну, щоб та погодилася на територіальні поступки з метою припинення війни.

"Вони хочуть закінчити війну. Мене турбує те, що вони бачать лише один спосіб це зробити. Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть закінчити війну. Але чому ми маємо за це платити? Ми не є агресорами", – наголосив український президент.

Він вважає, що США не бачать іншого способу зупинити очільника Кремля Владіміра Путіна, окрім "виведення українських військ з нашої території".

"Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", – додав Зеленський.

Нагадаємо, впродовж останніх днів питання українських територій у контексті завершення російсько-української війни знову загострилося. Зокрема 25 березня Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Після цього державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими слова українського президента.

А Зеленський, своєю чергою, наполягає, що під час перемовного процесу США сигналізували про готовність надати свої гарантії безпеки після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.