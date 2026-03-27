Рубіо про гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу: це брехня

Державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими слова українського президента Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки лише за умови її виходу з Донецької та Луганської областей.

Про це, як пише "Європейська правда", Рубіо заявив журналістам перед своїм відльотом з Франції.

Держсекретаря запитали про заяву українського президента щодо того, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донецької та Луганської областей.

Рубіо заявив, що слова Зеленського були неправдою і що йому "прикро" чути ці заяви.

"Це неправда, я бачив, як він це сказав, і прикро, що він так висловився, адже він знає, що це неправда і що йому сказали зовсім інше", – відповів глава Держдепу.

Він заявив, що США сказали Зеленському "очевидне" – те, що гарантії безпеки не можуть вступити в дію, доки не завершаться бойові дії.

"Що таке гарантії безпеки? Це війська, готові втрутитися і забезпечити безпеку. Якщо ви запровадите це зараз, це означатиме, що ви втручаєтеся у війну. Йому було дуже чітко сказано, і він мав це зрозуміти, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни. Але це не було пов’язано з тим, що він має віддати територію", – стверджував Рубіо.

За словами держсекретаря, США нібито просто передали українцями російські вимоги, але не виступали за територіальні поступки з боку Києва.

Ми повідомили українській стороні, на чому наполягають росіяни. Ми не виступаємо за це…Вибір залишається за ними. Це не нам вирішувати за них. Ми ніколи не говорили їм, що вони мають погодитися або відмовитися", – заявив він.

Рубіо додав, що остаточне рішення залишається за Україною, але якщо Київ не ухвалюватиме жодних рішень та не йтиме на поступки, війна продовжуватиметься.

"Наша роль полягала в тому, щоб з’ясувати, чого хочуть обидві сторони, і спробувати знайти компроміс. Остаточне рішення залишається за Україною. Якщо вони не хочуть ухвалити певні рішення та піти на певні поступки, війна триватиме", – додав посадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Зазначимо, у січні видання Financial Times вже повідомляло, що гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу.

Генсек НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що під час обговорення майбутніх гарантій безпеки для України будь-які рішення щодо території має приймати сама Україна.