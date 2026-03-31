Литва вдвічі знизить ціни на залізничні перевезення на тлі зростання цін на пальне

У відповідь на нещодавнє зростання цін на пальне уряд Литви спільно з компанією пасажирських перевезень LTG Link, оголосив про рішення знизити ціни на квитки на всі залізничні перевезення в Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

З квітня до початку літа пасажири зможуть придбати квитки на місцеві залізничні маршрути на 50 відсотків дешевше.

"Сьогодні важлива новина. Ми всі, ймовірно, відчули зростання цін на пальне, тому реакція уряду має бути швидкою і відчутною. (...) У відповідь на це ми вирішили знизити ціни на квитки на місцеві залізничні перевезення на два місяці", – заявила прем'єр-міністерка Інга Ругінене у вівторок.

"У міру загострення нафтової кризи ми приймаємо реальні рішення. В умовах рекордно високих цін на пальне ми надаємо жителям можливість подорожувати на поїздах удвічі дешевше. Від дешевших поїздок виграють усі – від сімей і пенсіонерів до студентів. Люди не повинні ставати заручниками зростаючих цін", – заявив міністр Юрас Тамінскас.

Міністерство транспорту і зв'язку, а також його дочірні та акціонерні компанії наразі оцінюють потенційний вплив на галузь у разі значного підвищення цін на енергоносії через геополітичну ситуацію.

Можливі заходи і готовність компаній до різних сценаріїв обговорювалися минулого тижня на нараді, ініційованій міністром Тамінскасом.

Очікується, що нові поїзди, які поповнять парк LTG Link цієї осені, допоможуть знизити потребу у викопному паливі в довгостроковій перспективі. Загалом у парк LTG Link буде додано 15 нових поїздів – 9 електропоїздів і 6 поїздів на акумуляторних батареях. Наразі 6 нових поїздів уже прибули в Литву і проходять випробування.

Нагадаємо, єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен порадив урядам країн ЄС підготуватися до "тривалих перебоїв" роботи енергетичних ринків внаслідок війни з Іраном.

Раніше уряд Польщі ухвалив рішення про зниження податку на додану вартість та акцизного податку на пальне у зв’язку зі зростанням світових цін на тлі війни на Близькому Сході.

Податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені також у Норвегії.