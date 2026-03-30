У Норвегії до вересня діятиме зниження податків на пальне

Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що з 1 квітня податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені.

Про це уряд повідомив вранці 30 березня, пише NRK, передає "Європейська правда".

Як зазначається, податок на бензин буде знижено на 4,41 крони за літр, а податки на дизельне пальне будуть знижені на 2,85 крони за літр.

Знижені податки є тимчасовими і діятимуть до 1 вересня.

Це стало можливим після того, як 26 березня більшість у Стортингу проголосувала за термінове зниження податків з метою зменшення цін на заправках.

"Це дуже швидке впровадження, але ми були налаштовані реалізувати рішення якомога швидше", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

Тоді ж польський уряд ухвалив рішення про зниження податку на додану вартість та акцизного податку на пальне у зв’язку зі зростанням світових цін на тлі війни на Близькому Сході.

Також зниження акцизів на пальне на два місяці схвалили в Ірландії.