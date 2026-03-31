Литва вдвое снизит цены на железнодорожные перевозки на фоне роста цен на топливо

В ответ на недавний рост цен на топливо правительство Литвы совместно с компанией пассажирских перевозок LTG Link, объявило о решении снизить цены на билеты на все железнодорожные перевозки в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

С апреля до начала лета пассажиры смогут приобрести билеты на местные железнодорожные маршруты на 50 процентов дешевле.

"Сегодня важная новость. Мы все, вероятно, почувствовали рост цен на топливо, поэтому реакция правительства должна быть быстрой и ощутимой. (...) В ответ на это мы решили снизить цены на билеты на местные железнодорожные перевозки на два месяца", – заявила премьер-министр Инга Ругинене во вторник.

"По мере обострения нефтяного кризиса мы принимаем реальные решения. В условиях рекордно высоких цен на топливо мы предоставляем жителям возможность путешествовать на поездах вдвое дешевле. От более дешевых поездок выигрывают все – от семей и пенсионеров до студентов. Люди не должны становиться заложниками растущих цен", – заявил министр Юрас Таминскас.

Министерство транспорта и связи, а также его дочерние и акционерные компании сейчас оценивают потенциальное влияние на отрасль в случае значительного повышения цен на энергоносители из-за геополитической ситуации.

Возможные меры и готовность компаний к различным сценариям обсуждались на прошлой неделе на совещании, инициированном министром Таминскасом.

Ожидается, что новые поезда, которые пополнят парк LTG Link этой осенью, помогут снизить потребность в ископаемом топливе в долгосрочной перспективе. Всего в парк LTG Link будет добавлено 15 новых поездов – 9 электропоездов и 6 поездов на аккумуляторных батареях. Сейчас 6 новых поездов уже прибыли в Литву и проходят испытания.

Напомним, еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен посоветовал правительствам стран ЕС подготовиться к "длительным перебоям" работы энергетических рынков в результате войны с Ираном.

Ранее правительство Польши приняло решение о снижении на лога на добавленную стоимость и акцизного налога на топливо в связи с ростом мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке.

Налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены также в Норвегии.