У Нідерландах стурбовані, що куплена для України зброя з США може йти на Близький Схід

Палата представників Нідерландів та уряд стурбовані тим, чи отримає Україна обіцяну американську зброю для підтримки боротьби з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Побоювання полягають у тому, що ракети та боєприпаси для систем протиповітряної оборони будуть розміщені на Близькому Сході, де США разом з Ізраїлем ведуть війну проти Ірану.

За схемою PURL було домовлено, що США постачатимуть зброю Україні, але за неї платитимуть європейські країни. Депутат від GroenLinks-PvdA Каті Пірі підрахувала під час години запитань до міністра закордонних справ Тома Берендсена хотіла дізнатися, як Нідерланди збираються гарантувати, що Київ зможе продовжувати боротьбу, якщо Америка переключить свою увагу на Близький Схід.

Берендсен послався на НАТО, де заявили, що Вашингтон гарантує, що вся зброя, за яку вже сплачено, буде доставлена в Україну. "Але це не означає, що ми не стурбовані", – додав він.

Наразі незрозуміло, яка ситуація з майбутніми поставками. Ба більше, вже є затримки з поставками.

Це пов'язано з тим, що США потребують усіх повітряних транспортних потужностей для війни проти Ірану. Як наслідок, зброю та боєприпаси для України доводиться відправляти морем, а це займає більше часу.

За підрахунками Пірі, на Близькому Сході вже було випущено 2400 ракет до Patriot, тоді як річна виробнича потужність становить лише 650 одиниць. Як і міністр Берендсен, вона вбачає в цьому необхідність працювати в Європі над альтернативами американським системам озброєнь. А проте, Берендсен підкреслив, що важливо "тримати США і на східному боці Європи".

Його колега по партії Анрі Бонтенбаль бачить це так само: "Нам потрібна підтримка Америки, щоб мати можливість продовжувати допомагати Україні. Якщо Україна не зможе її витримати, наслідки будуть дуже поганими і для Європи".

Якщо Вашингтон таки надішле обіцяну зброю на Близький Схід, то, на думку Бонтенбаля, ЄС повинен провести "тверду розмову" з Білим домом.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перенаправлення зброї США, призначеної для України, на Близький Схід не відбувалося, проте подальші дії залежать від багатьох факторів, зокрема, тривалості війни в Ірані.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Це питання виникло після повідомлення Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.