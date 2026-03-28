Зеленський: США поки не перенаправляли зброю для України на Близький Схід

Перенаправлення зброї США, призначеної для України, на Близький Схід не відбувалося, проте подальші дії залежать від багатьох факторів, зокрема, тривалості війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", президент Володимир Зеленський сказав під час відеоспілкування з журналістами у суботу, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Президент зауважив, що наразі перенаправлення постачань не було, але подальшу ситуацію спрогнозувати складно.

"Що стосується перенаправлення зброї, відповідних речей не відбувалось. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів – довготривалість війни, я думаю, буде рішучим фактором в такому питанні", – відповів глава держави.

Він висловив сподівання, що відповідних кроків не буде, хоча й зауважив, що є розуміння з приводу обсягів використаної США зброї на Близькому Сході.

"Бачимо, що США застосовували, розуміємо, який об'єм зброї вони застосовували", – сказав Зеленський під час відеоспілкування.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Це питання виникло після повідомлення Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України: він відповів, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.