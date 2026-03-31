В Нидерландах обеспокоены, что купленное для Украины оружие из США может идти на Ближний Восток

Палата представителей Нидерландов и правительство обеспокоены тем, получит ли Украина обещанное американское оружие для поддержки борьбы с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Опасения заключаются в том, что ракеты и боеприпасы для систем противовоздушной обороны будут размещены на Ближнем Востоке, где США вместе с Израилем ведут войну против Ирана.

По схеме PURL было договорено, что США будут поставлять оружие Украине, но за него будут платить европейские страны. Депутат от GroenLinks-PvdA Кати Пири подсчитала во время часа вопросов к министру иностранных дел Тома Берендсена хотела узнать, как Нидерланды собираются гарантировать, что Киев сможет продолжать борьбу, если Америка переключит свое внимание на Ближний Восток.

Берендсен сослался на НАТО, где заявили, что Вашингтон гарантирует, что все оружие, за которое уже уплачено, будет доставлено в Украину. "Но это не значит, что мы не обеспокоены", – добавил он.

Пока непонятно, какова ситуация с будущими поставками. Более того, уже есть задержки с поставками.

Это связано с тем, что США нуждаются во всех воздушных транспортных мощностях для войны против Ирана. Как следствие, оружие и боеприпасы для Украины приходится отправлять морем, а это занимает больше времени.

По подсчетам Пири, на Ближнем Востоке уже было выпущено 2400 ракет к Patriot, тогда как годовая производственная мощность составляет всего 650 единиц. Как и министр Берендсен, она видит в этом необходимость работать в Европе над альтернативами американским системам вооружений. Тем не менее, Берендсен подчеркнул, что важно "держать США и на восточной стороне Европы".

Его коллега по партии Анри Бонтенбаль видит это так же: "Нам нужна поддержка Америки, чтобы иметь возможность продолжать помогать Украине. Если Украина не сможет ее выдержать, последствия будут очень плохими и для Европы".

Если Вашингтон таки пришлет обещанное оружие на Ближний Восток, то, по мнению Бонтенбаля, ЕС должен провести "твердый разговор" с Белым домом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перенаправление оружия США, предназначенного для Украины, на Ближний Восток не происходило, однако дальнейшие действия зависят от многих факторов, в частности, продолжительности войны в Иране.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 28 марта, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.

Этот вопрос возник после сообщения Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.